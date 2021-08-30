المنفي يستعرض مع وزيرة العدل ملف «الإفراجات الصحية» عن بعض السجناء

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 30 أغسطس 2021, 04:34 مساء
لقاء المنفي مع وزيرة العدل المستشارة حليمة عبدالرحمن، الإثنين، 30 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

استعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد النفي، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، المستشارة حليمة عبدالرحمن «ملف الإفراجات الصحية عن بعض السجناء لدواعٍ إنسانية وصحية».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي ناقش مع وزيرة العدل عددًا من الملفات المتعلقة بوضع السجون وحقوق السجناء، وأكد خلال اللقاء «الإسراع في حل إشكالية قضايا السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج ولم يتم تنفيذها حتى الآن».

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي، أهمية وضع حقوق الإنسان في أولويات التعامل مع كل القضايا والمسجونين، تأكيدًا لقيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا الجديدة.

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وأعلن مكتب النائب العام، إخلاء سبيل 179 محتجزًا خلال الفترة من الأول من أبريل إلى الثالث من يوليو الماضيين، منوهًا إلى استمرار الإجراءات القضائية والإدارية لمعالجة أوضاع المحتجزين كافة في أقرب الآجال.

وأكد النائب العام في بيان «إخلاء سبيل ما يزيد على 3000 محتجز خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2020» في إطار الجهود المبذولة لمعالجة ملف أوضاع السجناء وفق المعايير الدولية وحقوق الإنسان.

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