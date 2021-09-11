«أعيان ومشايخ الجنوب» يطالبون بإطلاق جميع السجناء السياسيين

عدد من مشايخ وأعيان الجنوب خلال إصدار بيان المطالبة بإطلاق السجناء السياسيين، محلة الناصرية بسبها، 11 سبتمبر 2021. (بوابة الوسط)

طالب بيان يحمل توقيع «أعيان ومشايخ ومكونات الجنوب» بالإسراع في إطلاق جميع السجناء السياسيين، مشيدًا بالإفراج عن بعض السجناء في الفترة الأخيرة.

صدر البيان، اليوم السبت، بمحلة «الناصرية» بمدينة سبها، وخاطب كلًّا من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزيرة العدل.

مطالبة بالإفراج عن 4 من رموز النظام السابق

واعتبر البيان أن إطلاق السجناء خطوة في طريق المصالحة الوطنية وبداية بناء الاستقرار للدولة، مضيفًا: «الجنوب بكل أطيافه ومكوناته الاجتماعية يخاطبكم اليوم بصوت واحد، معلنًا رفضه التام لاستمرار احتجاز حرية رموز النظام السابق من أبنائه، وفي مقدمتهم اللواء عبدالله السنوسي واللواء عبدالله منصور واللواء منصور ضو والسيد أحمد إبراهيم».

- البعثة الأممية: الإفراج عن قيادات النظام السابق خطوة نحو احترام سيادة القانون

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وتابع: «احتجاز هؤلاء وغيرهم من أبناء الجنوب هو استمرار لسياسة التهميش والإقصاء، وندعوكم بشكل عاجل إلى تصحيح هذا الوضع، ومراعاة أوضاعهم الصحية طوال فترة حجزهم».

المنفي يطلق مشروع المصالحة الوطنية

والإثنين الماضي، أطلق رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مشروع «المصالحة الوطنية» الشاملة في ليبيا. وأشاد المنفي بـ«الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه من مصالحة»، في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

واعتبر المنفي أن هذه القرارات «ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته».

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رأت في الإفراج عن قيادات من النظام السابق، ومنهم الساعدي القذافي وأحمد رمضان «خطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتطور إيجابي يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية».