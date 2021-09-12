ترحيل 53 مهاجرا مصريا عبر مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 10:31 مساء
ترحيل 53 مهاجرًا مصريًا عبر مطار معيتيقة الدولي، الأحد، 12 سبتمبر 2021 (صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، ترحيل 53 مهاجرًا مصريًا عبر مطار معيتيقة الدولي، ضمن برنامج الترحيل الطوعي.

وأكدت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن عملية الترحيل جاءت «ضمن الجهود المبذولة من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتعاون بين مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وبالتنسيق مع السفارة المصرية بطرابلس». وأشارت إلى أن «هذه الجهود تأتي لإعادة دور الأجهزة الرسمية لأداء مهامها التي تكفلها القوانين».

- «الداخلية» تبحث استئناف برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين
- كوبيش يطالب السلطات الليبية باستئناف العودة الطوعية للمهاجرين

وفي وقت سابق اليوم، ناقش جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، استئناف برنامج «الترحيل الطوعي» للمهاجرين، خلال اجتماع مع رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ورئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNCHR)، بحضور مسؤولي أقسام الترحيل بالمنظمتين، ورئيس المنظمة الليبية للهجرة واللاجئين ومدير إدارة العمليات والسيطرة، ومدير إدارة المنظمات والتعاون الدولي.

وقبل أيام، طالب المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، السلطات الليبية باستئناف عمليات الإجلاء الإنساني والعودة الطوعية ورحلات إعادة التوطين للمهاجرين.

ترحيل 53 مهاجرًا مصريًا عبر مطار معيتيقة الدولي، الأحد، 12 سبتمبر 2021 (صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
ترحيل 53 مهاجرًا مصريًا عبر مطار معيتيقة الدولي، الأحد، 12 سبتمبر 2021 (صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
ترحيل 53 مهاجرًا مصريًا عبر مطار معيتيقة الدولي، الأحد، 12 سبتمبر 2021 (صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
ترحيل 53 مهاجرًا مصريًا عبر مطار معيتيقة الدولي، الأحد، 12 سبتمبر 2021 (صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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