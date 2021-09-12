المبروك: تأخر اعتماد الميزانية أعاق الإفراجات المالية لـ58287 موظفا

وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، خلال مؤتمر صحفي بطرابلس، الأحد 12 سبتمبر 2021. (لقطة مثبتة من بث مباشر)

قال وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، إن تأخر مجلس النواب في اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 أعاق الإفراجات المالية لنحو 58 ألفًا و287 موظفًا، مشيرًا إلى أن الميزانية تضمنت تخصيص 700 مليون دينار لتغطية الإفراجات الجديدة لموظفي الدولة.

وأضاف المبروك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، أن «الوزارة تتمنى من مجلس النواب اعتماد الميزانية حتى يتسلم الموظفون مرتباتهم»، مؤكدا أن الوزارة ستقوم باستيفاء جميع الإجراءات الخاصة بموظفي الدولة ومطابقتها وفقا للقانون لتجنب الازدواجية وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم حيالها.

وأكد المبروك أن موضوع الإفراجات المالية يحظى بأولوية لدى وزارات المالية والخدمة المدنية والعمل والتأهيل، متمنيًا من جميع الموظفين الذين تشملهم الإفراجات الصبر على حكومة الوحدة الوطنية قليلاً حتى تتمكن من معالجة هذا الموضوع واستكمال إجراءاته.