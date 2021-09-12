إنجاح المصالحة الليبية محور محادثات لعمامرة مع رئيس الكونغو برازافيل

وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة (الإنترنت)

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، في برازافيل «أفق العمل المشترك للبلدين لأجل مسار الخروج من الأزمة في ليبيا والمصالحة الوطنية».

وبصفته المبعوث الخاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبل دونيس ساسو نغيسو لعمامرة في برازافيل مساء السبت، وتطرقا إلى تطورات المشهد الليبي وفقًا لوزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها.

فيما أطلع لعمامرة الرئيس ساسو نغيسو الذي يتولى رئاسة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، بالنتائج الرئيسية للاجتماع الوزاري للدول المجاورة لليبيا، المنعقد أواخر أغسطس الماضي بالجزائر العاصمة، وكذا أفق إنجاح مسار مشروع المصالحة الوطنية.كما استعرض رمطان لعمامرة، بمعية وزير خارجية جمهورية الكونغو، جان كلود غاكوس، تنسيق الجهود دعمًا للسلم والمصالحة الوطنية في ليبيا.

مساعٍ جزائرية في الملف الليبي

يشار إلى أن الدبلوماسية الجزائرية كثفت مساعيها لتنفيذ مخرجات اجتماع دول الجوار، وهو ما أظهرته جولة لعمامرة إلى كل من النيجر وموريتانيا ومصر، كما دعا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية بالقاهرة إلى اعتماد منهج عمل عربي مشترك، يعتمد على أسس مستحدثة في حل الأزمة الليبية.

وبعدها في زيارة إلى الكونغو الديمقراطية، التقى مع الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي في اجتماع خصص أيضًا للملف الليبي، واختتم جولته في الكونغو برازافيل، التي تترأس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا، بغية تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري، والمساعدة على تجسيد مشروع المصالحة الوطنية التي يحضر الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر له، إلى جانب بحث آلية طرد المرتزقة من ليبيا بطريقة مدروسة.

وفي وقت سابق يوم أمس السبت، جدد وزير الخارجية الجزائري، الدعوة للإسراع في إخراج جميع القوات الأجنبية والمسلحين من الأراضي الليبية، مشددًا على أن يكون خروجًا منظمًا وليس فوضويًّا، وألا يترتب عليه ضرب استقرار دول الجوار.

وقال في حوار مع وكالة «سبوتنك» الروسية، على هامش مشاركته في اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة نهاية الأسبوع، إن الجزائر تعتبر طرابلس خطًّا أحمر، وستبذل كل جهدها من أجل نصرة الشعب الليبي.