ضبط 193 مهاجرا غير شرعي في حملة أمنية بالمدينة القديمة

ضبط مهاجرين غير شرعيين في المدينة القديمة, 12 سبتمبر 2021. (الإدارة العامة للدعم المركزي)

تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لمكتب الإدارة العامة للدعم المركزي، بالمدينة القديمة، في ساعات متأخرة من مساء أمس السبت، من ضبط 193 مهاجرًا غير شرعي، في حملة أمنية بالتعاون مع جهات الاختصاص بجهاز الأمن الداخلي .

وقالت الإدارة، في بيان اليوم، إن عملية الضبط تأتي في إطار مواصلة فروع ومكاتب الإدارة العامة للدعم المركزي مهامها المنوطة بها في ضبط التجاوزات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بالإضافة إلى دعم وإسناد كافة الجهات الأمنية من أجل تأدية دورها بالشكل المطلوب .

وبحسب البيان، تمت إحالة المضبوطين إلى أحد مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من حيث الاختصاص.

- ضبط وافد صومالي يقود شبكة هجرة غير شرعية والاتجار في البشر

وأمس السبت، أعلن مكتب النائب العام، ضبط وافد صومالي متهم بقيادة شبكة منظمة تقود عمليات هجرة غير شرعية والاتجار في البشر.

وقال مكتب النائب العام، في بيان، إن عناصر «اللواء 444 قتال»، تمكنوا من ضبط وإحضار الوافد الصومالي حسن قيدي؛ المتهم بقيادة شبكة منظمة تعمل على تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، وتعمد قتل العشرات من المهاجرين لأجل الاتجار بأعضائهم، ومواقعة عدد من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وحجز حرية المهاجرين وتعريضهم للمعاملة القاسية لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاقهم.

ضبط مهاجرين غير شرعيين في المدينة القديمة, 12 سبتمبر 2021. (الإدارة العامة للدعم المركزي)

ضبط مهاجرين غير شرعيين في المدينة القديمة, 12 سبتمبر 2021. (الإدارة العامة للدعم المركزي)