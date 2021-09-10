كوبيش: «المجموعات المسلحة» في ليبيا تواصل الانتهاكات لحقوق الإنسان الدولي

قال المبعوث الخاص للأمين المبعوث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن «المجموعات المسلحة» في ليبيا ما زالت تواصل الانتهاكات لحقوق الإنسان الدولي، مضيفا أن «الوحدات المسلحة» لا تزال تنتهك حقوق الإنسان بما في ذلك «التعذيب والقتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري».

ولفت كوبيش، في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، إلى إطلاق «القوات المسلحة العربية الليبية»، سراح 17 سجينا من مصراتة، مؤكدا أن ذلك يساهم في بناء «الثقة والمصالحة»، فيما تلى ذلك إطلاق سراح «أحادي» في 5 سبتمبر لـ8 محتجزين.

وأكد ترحيب البعثة الأممية «بهذه التحركات وتجدد دعوتها لإطلاق كل المحتجزين بشكل غير قانوني كجزء من المصالحة الوطنية»، مشيدا بـ«العمل النشط» من المجلس الرئاسي بالتعاون مع وزير العدل لمواصلة إطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل غير قانوني والتعجيل بذلك، داعيا السلطات الليبية إلى التعجيل بإطلاق سراح المحتجزين بشكل غير قانوني.