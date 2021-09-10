كوبيش يطلب المساعدة من المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سلمي في ليبيا

وبيش في كلمته أمام مجلس الأمن بنيويورك، الخميس، 15 يوليو 2021. (البعثة الأممية)

طلب المبعوث الخاص للأمين المبعوث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مساعدة المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا، مشددا على ضرورة أن يكون إياه قويا في دعم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل لأنها «ضرورة أمنية وسياسية لضمان التطورات الإيجابية».

وقال كوبيش في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، إن «مجلس النواب يضع لمساته الأخيرة على قانون انتخاب البرلمان، وأخبرني عقيلة صالح أن قانون انتخاب الرئيس قد اعتُمد».

وأقر كوبيش بحق مجلس النواب في ممارسة مهامه الرقابية، كما أعلن ترحيبه بما اتخذته حكومة الوحدة الوطنية من إجراءات لتيسير عملية الانتخابات، داعيا المنظمات الدولية إلى إرسال فرق لمراقبتها بالتنسيق مع الحكومة.