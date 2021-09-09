مركز«وشم» ينظم جلسة حول «المرأة في زمن كوفيد»

مركز«وشم» لدراسات المرأة ينظم جلسة في بنغازي حول «المرأة في زمن كوفيد». (الوسط)

نظم مركز «وشم» لدراسات المرأة في مدينة بنغازي، جلسة حوارية حول مشروع «المرأة في زمن الكوفيد»، بدعم من البرنامج الإنمائي للامم المتحدة.

وجاءت هذه الجلسة باعتبار أن المرأة في مختلف دول العالم كانت الأكثر تضررا من جائحة فيروس «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد، وللحد من الارتدادات السلبية للأزمات الاقتصادية، والاجتماعية والإنسانية التي تعرضت لها المرأة ابان الجائحة.

وجرى خلال الجلسة توضيح العديد من القضايا حول تأثير فيروس «كوفيد-19» على الصحة الجسمانية، والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، وماهية سياسات الدولة اتجاه تاثيرات جائحة كورونا على المرأة في البلاد.

ولفت المنظمون خلال الجلسة أن مشروع «المرأة في زمن الكوفيد» سوف يستمر طيلة شهر سبتمبرالجاري، على أن تطرح النتائج والتوصيات من خلال التقارير العلمية في نهاية المشروع، كما سيتناول العديد من القضايا المتعلقة بالحماية القانونية في مؤسسات الإصلاح والتأهيل من خلال البرنامج الثاني للمشروع.