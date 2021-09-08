تسجيل 9 إصابات بفيروس «كورونا» في سبها وحالتي شفاء

إجراء اختبارات للكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل تسع إصابات بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، وشفاء حالتين.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره سحب 25 عينة لتحليلها، أظهرت سلبية 16 حالة فيما تأكدت إصابة تسع حالات، بنسبة 36% للحالات الموجبة.

- قرب افتتاح رابع مركز تطعيمات على مستوى ليبيا

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة، قرب الانتهاء من تجهيز مركز التطعيمات الرابع على مستوى ليبيا بمركز الصم والبكم بمدينة سبها، الذي سيتم إعلان افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقالت وزارة الصحة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، «تم تجهيز مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بأحدث المواصفات العالمية»، لافتة إلى أن «المركز يحتوي على 40 حجرة للتطعيم، وحجرتين للكشف، وحجرتين لأخذ المسحة، ومنظومة لأخذ رقم الانتظار، وكاميرا حرارية، و4 غرف خاصة بالعناصر الطبية».