المشري من روما: أطراف إقليمية ليس في مصلحتها إجراء الانتخابات واستقرار ليبيا

لقاء المشري مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، بييرو فاسينو في روما، الأربعاء 8 سبتمبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

أكّد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، «أن أطرافًا إقليمية ليس في مصلحتها إجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا»، متهمًا هذه الأطراف التي لم يسمها بأنها «تتدخل بشكل سلبي في البلاد»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

جاء تصريح المشري خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، بييرو فاسينو، بمقر المجلس في العاصمة روما، بحضور عضو المجلس الأعلى للدولة رمضان الزرقاني.

وأكد المشري خلال اللقاء حرص المجلس الأعلى للدولة على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد، والخروج بالبلاد من المرحلة الانتقالية، منوهًا إلى أن المجلس «على وشك الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية».

- المشري: مجلس الدولة أعد مسودة بقوانين الانتخابات

وأشار المشري خلال اللقاء «إلى التحديات الكبيرة التي تواجه العملية الانتخابية غير قوانين الانتخابات؛ كقضيّة المرتزقة الذين يسيطر بعضهم على مدن ليبية بالكامل، إضافة إلى عدم سيطرة الحكومة على كامل البلاد»، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك».

من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، بييرو فاسينو، للمشري متابعة بلاده «باهتمام وبشكل يومي الملف الليبي»، مُرحبا بالاتفاقيات الموقعة بين الأطراف الليبية في منتدى الحوار السياسي، وبرلين، آملا المحافظة عليها.

وقال المكتب الإعلامي إن البرلماني الإيطالي أشاد في الوقت ذاته بدور المجلس الأعلى للدولة «المهم في هذه المرحلة الحساسة، والتي من أهم خطواتها المشاركة في إصدار القوانين مع مجلس النواب».

وعبّر فاسينو عن أمله في الوصول إلى قاعدة دستورية متفق عليها، إضافة إلى تأكيده على أن «قانون الانتخابات يجب أن يكون متوافَقًا عليه وملزِمًا لجميع الأطراف؛ حتى لا تكون هناك عراقيل»، مُبديا استعداد مجلس النواب الإيطالي لتقديم المساعدة الفنية التقنية على الصعيد التشريعي، وكذلك التواصل مع لجان المجلس الأعلى للدولة بالخصوص.

لقاء المشري مع رئيسَ لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، بييرو فاسينو في روما، الأربعاء 8 سبتمبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

لقاء المشري مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، بييرو فاسينو في روما، الأربعاء 8 سبتمبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

لقاء المشري مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، بييرو فاسينو في روما، الأربعاء 8 سبتمبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

لقاء المشري مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، بييرو فاسينو في روما، الأربعاء 8 سبتمبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)