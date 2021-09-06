المشري: مجلس الدولة أعد مسودة بقوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 10:29 صباحا
لقاء المشري وكوبيش، 6 سبتمبر 2021، (مجلس الدولة)

كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إعداد المجلس مسودة قوانين الانتخابات، المتوقع عقدها في شهر ديسمبر المقبل، وقد استعرضها اليوم الإثنين في جلسة تشاورية.

وأضاف أن المجلس سيصوت عليها الأسبوع المقبل لتحويلها لمجلس النواب؛ لغرض التشاور حولها حسب الاتفاق السياسي، وذلك خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش، حسب بيان مجلس الدولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى «ثناء كوبيش على خطوات المجلس الجادة، ومطابقتها للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري»، كما اتفق الجانبان على استمرار التشاور للوصول إلى توافق حول قوانين الانتخابات بين مجلسي الدولة والنواب.

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وشكل المجلس الأعلى للدولة قبل أسبوعين لجنة للتواصل مع مجلس النواب من أجل إعداد مقترحات قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المقرر أن يجري تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.

فيما يواجه ملتقى الحوار السياسي عقبات في إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات، ويحاول المجتمع الدولي الضغط على الأطراف الليبية لاستكمال خارطة الطريق التي أقرها الملتقى في نوفمبر 2020.

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