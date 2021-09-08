طلال الميهوب: رئيس الحكومة يحاول التملص من تسمية وزير دفاع يمثل القيادة العامة

رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب طلال الميهوب، خلال كلمته في جلسة استجواب الحكومة، 8 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، يحاول التملص من تسمية وزير دفاع يمثل القيادة العامة.

ووجّه الميهوب أسئلته إلى الدبيبة قائلا: «ما هي الإجراءات التي اتخذتها لإخراج المرتزقة، ولماذا لم تسمِ ميزانية واضحة للقيادة العامة؟»، حسب كلمته في جلسة استجواب الحكومة أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء.

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وانتقد الميهوب «موقف الدبيبة من دول الجوار، وتوجيهه اتهامات لها بخصوص تصدير الإرهاب»، ودعاه إلى عدم الإضرار بالعلاقات معها.