بليحق: الحكومة وصلت مقر «النواب».. وانطلاق جلسة الاستجواب بعد قليل

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، وصول الحكومة إلى مقر مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء.
وأضاف أن جلسة الاستجواب ستنطلق بعد قليل، والجلسة منقولة على الهواء مباشرة، حسب ما جاء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
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