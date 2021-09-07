الكوني: زيارتي للنيجر ملهمة

الكوني وباعزوم، 6 سبتمبر 2021، (المجلس الرئاسي)

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن زيارة النيجر بعد انقطاع لفترة من الوقت بمثابة العودة لـ«الوطن والأهل والعشيرة»، متابعًا: «من النيجر يُستلهم اليوم ثقافة التسامح والعيش معًا، وتقديم الوطن على مصلحة الفرد/ والقبيلة. وإن لصندوق الاقتراع وحده حق الفصل في اختيار الشعب».

وأضاف الكوني، في تغريدة عبر حسابه في موقع «تويتر»، أن زيارته النيجر «استرجاع ودود المعنى لروابط جدَرها التاريخ والجوار والقرابة»، لافتًا إلى أن الرئيس محمد باعزوم أكد ألا تكون «حدود ليبيا/النيجر غير رسم اتصال ووصال. الخط الجامع/المقاوم لنوايا المخربين».

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وتابع: «كان لقاءً أفريقيًّا بامتياز، ذاك الذي جمعني وأخي محمد باعزوم الرئيس الرمز لقدرة أفريقيا على إنتاج النموذج الأروع للديمقراطية، وثبات الدولة».

واختتم الكوني، ظهر الثلاثاء، زيارته إلى النيجر، بعدما التقى على مدار يومين عددًا من المسؤولين، إضافة إلى الرئيس محمد باعزوم، الذي بحث معه ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وقدم الكوني رؤيته لمعالجة تلك القضايا، وأبدى باعزوم استعداده للتعاون بما يخدم مصلحة البلدين، كما رحب بدعوة الأول لزيارة ليبيا.