الكوني يختتم زيارته إلى النيجر

الكوني وباعزوم، 7 سبتمبر 2021، (المجلس الرئاسي)

اختتم نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، ظهر اليوم الثلاثاء، زيارته إلى النيجر.

وكان في وداعه بمطار ديوري هاماني الدولي، رئيس الوزراء أهامودو محمودو، ووزير مفوض الخارجية، يوسف محمد مختار، ووزير التعليم رابعو عصمان، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«الرئاسي».

وعلى مدار يومين، التقى الكوني عددًا من المسؤولين في النيجر، إضافة إلى الرئيس محمد باعزوم، الذي بحث معه ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وقدم الكوني رؤيته لمعالجة تلك القضايا، وأبدى باعزوم استعداده للتعاون بما يخدم مصلحة البلدين، كما رحّب بدعوة الأول إلى زيارة ليبيا.