بسبب الإقفال المفاجئ.. القبض على مجموعة من عمال المخابز في سرت

تشميع أحد المخابز المقفلة في سرت من قبل الحرس البلدي، الثلاثاء 7 سبتمبر 2021. (بلدية سرت)

أكدت بلدية سرت القبض على مجموعة من عمال المخابز من قبل جهاز الحرس البلدي بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى قسم البحث الجنائي للتحقيق، على خلفية الإقفال المفاجئ للمخابز الذي شهدته المنطقة، اليوم الثلاثاء.

وقالت البلدية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن دوريات فرع جهاز الحرس البلدي سرت نفذت حملة على المخابز العاملة في البلدية لمعرفة أسباب الإقفال الذي أزعج المواطنين وتسبب في نقص الخبز بالمدينة.

8 مخابز من إجمالي 40 عملت اليوم في سرت

وأوضحت البلدية أنه خلال حملات الحرس البلدي على المخابز تبين أن عدد المخابز العاملة منها لهذا اليوم كان «8 من أصل 40 مخبزًا، والبقية مقفلة، وتم ضبط عدد من العمالة داخل المخابز المقفلة، واتخذت ضدهم الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى قسم البحت الجنائي حتى يتم ترحيلهم إلى النيابة بعد استكمال التحقيق بتهمة التحريض وفرض تسعيرة على الموانين» دون موافقة الجهة المختصة.

وأشارت البلدية إلى أن اجتماعًا موسعًا عقد بمقر فرع جهاز الحرس البلدي سرت مع رئيس الفرع العميد جمعة انبيه، ضم كلًّا من مراقبة الاقتصاد ومدير مكتب المتابعة بديوان البلدية ومدير مكتب حماية المستهلك ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت ونقيب نقابة المخابز؛ لمناقشة أسباب الإقفال المفاجئ للمخابز والإجراءات المتخذة ضد المخالفين.

وطالب الحاضرون للاجتماع الجهات المختصة بضرورة «اتخاذ الإجراءات الرادعة لمن تخول له نفسه المساس والتلاعب بقوت المواطن اليومي» وفق بلدية سرت.

وأزعج إقفال المخابز المفاجئ مواطني سرت، منذ صباح اليوم، بسبب عدم توافر الخبز جراء إضراب العمالة، التي تستأجر المخابز وتشغلها، عن العمل؛ ما تسبب في إحراج للسلطات المحلية بالمدينة.

وافد مصري يسيطر على 9 مخابز في سرت

وأفاد مصدر محلي «بوابة الوسط» بأن أغلب المخابز العاملة في المدينة تسيطر عليها «عمالة مصرية» تستأجرها من أصحابها الليبيين، وتسعى إلى فرض أمر واقع على المواطنين في المنطقة من خلال إقفال جماعي للضغط من أجل رفع سعر رغيف الخبز ليكون ثمن الثلاثة أرغفة بدينار واحد بدلًا عن أربعة أرغفة.

وذكر المصدر أن أحد المصريين العاملين بمجال المخابز في المنطقة «لديه تسعة مخابز مستأجرة بسرت يسطر عليها».

إقفال 4 مخابز وسحب تراخيص ومخالفة مجموعة أخرى

ونفذت اللجنة المكلفة من مراقبة الاقتصاد ببلدية سرت أمس الإثنين، جولة مفاجئة على المخابز للتفتيش عليها، والتأكد من اتباعها والتزامها بالإجراءات القانونية، وحصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وكذلك التقيد بالاشتراطات الصحية ووزن رغيف الخبز.

وأسفرت الجولة التفتيشية المفاجئة عن إقفال أربعة مخابز، وسحب تراخيص مجموعة أخرى مخالفة، ومخالفة مخبزين لعدم الالتزام بالإجراءات القانونية والاشتراطات الصحية.

تشميع أحد المخابز المقفلة في سرت من قبل الحرس البلدي، الثلاثاء 7 سبتمبر 2021. (بلدية سرت)

تشميع أحد المخابز المقفلة في سرت من قبل الحرس البلدي، الثلاثاء 7 سبتمبر 2021. (بلدية سرت)

تشميع أحد المخابز المقفلة في سرت من قبل الحرس البلدي، الثلاثاء 7 سبتمبر 2021. (بلدية سرت)