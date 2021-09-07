«سبها الطبي» يسجل 15 إصابة بفيروس «كورونا» وحالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 09:39 مساء
إجراء اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض. (أرشيفية: المركز)

أعلن مركز سبها الطبي تسجيل 15 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين وحالة وفاة، و3 حالات شفاء.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره تسلم 38 عينة لتحليلها أظهرت سلبية 23 عينة، فيما تأكدت إصابة 15 حالة.

- «مكافحة الأمراض»: 1272 إصابة جديدة بـ«كورونا» و20 حالة وفاة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1272 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، فيما تماثل للشفاء 1800 مصاب، بينما تُوفي 20 آخرون.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 318 ألفًا و69 حالة، منها 82 ألفًا و711 نشطة، و230 ألفًا و995 متعافى، و4363 متوفى منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

 

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