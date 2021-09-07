القوات السودانية - التشادية المشتركة تضبط 30 متسللا قبل دخولهم ليبيا

قوات الجيش السوداني. (أرشيفية: الإنترنت)

قال قائد القوات السودانية - التشادية المشتركة من الجانب السوداني، العميد ركن سعد الهادي البلولة، إن القوات المشتركة أفشلت تسلل 30 شخصًا، كانوا في طريقهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، عبر منطقة أم جرس التشادية، التي تقع في الحدود مع السودان.

وأفاد البلولة «وكالة السودان للأنباء» بأن من بين الذين أُلقي القبض عليهم 22 سودانيًّا وخمسة إثيوبيين وثلاثة جنوب سودانيين، وفق ما أفاد موقع «الانتباهة» السوداني.

وأشار إلى إطلاق سراح الثلاثين شخصًا، بعد مساعٍ واتصالات القوات المشتركة مع الجهات التشادية والأجهزة النظامية بالحدود، دعمًا لإنفاذ تفويض القوات في مجال محاربة الاتجار بالشر.

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ووصف البلولة، إطلاق سراح المقبوض عليهم وتبادل المعلومات والاتصالات التي تمت، بأنه أحد إنجازات القوات المشتركة في محاربة الهجرة غير الشرعية بجانب دورها الأساسي في إرساء دعائم الأمن والسلام، وتوطيد العلاقات الأزلية بين البلدين في المناطق الحدودية للدولتين.

من جهته وجه والي غرب دارفور، الجنرال خميس عبد الله أبكر، بإعادة كل المقبوض عليهم إلى مناطقهم وبلدانهم بالتنسيق مع حكومة الولاية، وكشف خطة لحكومته للتنسيق مع القوات المشتركة، وقيادات الإدارة الأهلية فيما يتعلق بتبادل الزيارات البينية لمعالجة الإشكالات الحدودية التي تنجم في فصل الحصاد.