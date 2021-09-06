وصول العقيد أحمد رمضان إلى الأصابعة

الطائرة التي تقل العقيد أحمد رمضان لدى وصولها مدينة الأصابعة، 6 سبتمبر 2021. (فيسبوك)

أعلن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، اليوم الإثنين، وصول العقيد أحمد رمضان السكرتير الخاص للعقيد معمر القذافي إلى مدينة الأصابعة، بعد ساعات من إطلاق سراحه.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان في وقت سابق اليوم: «إن إطلاق رمضان يأتي في إطار إرساء المصالحة الوطنية الشاملة، والإفراج عن السجناء السياسيين الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائيا».

ولازم رمضان، القذافي منذ العام 1969، حتى سقوط نظامه.

وفي وقت مبكر من صباح الإثنين، أُفرج عن الساعدي معمر القذافي «تنفيذًا لقرار قضائي صادر قبل عامين بالتعاون مع مكتب النائب العام»، حسب بيان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة التي أشارت إلى تسليمه «لعائلته وفقاً للإجراءات القانونية».

وفي 22 أبريل الماضي، اجتمع المجلس الرئاسي مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم البوسيفي، حيث شدد على أهمية الإسراع في إطلاق المسجونين قسرًا، وإحالة الموقوفين على ذمة قضايا، إلى المحاكمة في أسرع وقت ممكن.