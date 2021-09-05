«الكهرباء»: سرقة 7030 متر أسلاك ضغط عالٍ ومنخفض خلال 24 ساعة

شعار الشركة العامة للكهرباء في ليبيا (إنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 7030 مترًا من أسلاك الكهرباء ذات الضغط العالي والمنخفض في عدد من المناطق، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، سرقة 7030 مترًا أسلاك كهربائية ذات الضغط العالي والمنخفض في عدد من المناطق، منها 750 مترًا ضغط عالٍ من خط 66 التويتر بدائرة توزيع سوف الجين ، و350مترًا على خط الفاندي من فرعية الأسلاك التابعة لدائرة توزيع الكريمية.

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وسجلت الشركة سرقة 1080 مترًا ضغط منخفض على محول عياد غلول، من خط الغباوة فرعية المرازيق بدائرة توزيع قصر بن غشير، و500 متر على خط القبايلية من 30 النهر بدائرة توزيع قصر بن غشير، و150مترًا على محول فرعية البحوث الزراعية بترهونة .

كذلك سجلت الشركة سرقة 800 متر على خط الغريب من فرعية بئر العالم بتاجوراء، و2800متر ضغط عالٍ ومنخفض بزليتن، و600 متر ضغط عالٍ بالدافنية.