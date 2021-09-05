«النواب» يعقد جلسة استجواب الحكومة الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 11:19 صباحا
جلسة مجلس النواب في 30 أغسطس 2021. (أرشيفية: مجلس النواب)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن جلسة المجلس المقبلة ستنعقد بعد غد، الثلاثاء، لاستجواب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفقًا لبنود الاستجواب المحالة للحكومة من قبل مجلس النواب، ومن المقرر عقد جلسة الاستجواب بمقر المجلس بمدينة طبرق.

وأفادت مذكرة داخلية لمجلس النواب بأن النواب يعتزمون استجواب الحكومة في خمسة ملفات، هي:  الكهرباء وجائحة «كورونا» والسيولة النقدية وتوحيد مؤسسات الدولة، والميزانية العامة للدولة.

تسمية وزير الدفاع
ومن بين تساؤلات النواب ما أفادت به المذكرة من أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس تعتزم استجواب حكومة الدبيبة في الإجراءات التي اتُّخذت في تسمية وزير الدفاع على الرغم من مطالبات لجنة «5+5» ومجلس النواب ولجنة الحوار. كما تساءل النواب «عما فعلته الحكومة بخصوص إخراج القوات الأجنبية من البلاد رغم مطالبات لجنة (5+5)»، وموقفها «من تواجد المرتزقة السوريين بشكل علني في العاصمة طرابلس الذي يعتبر تهديدًا لحياة المواطنين المدنيين».

وحسب المذكرة، فإن التساؤلات تدور حول قراري رئيس الحكومة الموقتة عبدالحميد الدبيبة تخصيص مليار دينار لصندوق دعم الزواج و2.25 مليار دينار لصناديق إعمار خصمًا من عائدات رسوم بيع النقد الأجنبي.

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