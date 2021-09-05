نشرة الصيد البحري (الأحد 5 سبتمبر 2021)

نشرة الصيد البحري (الأحد 5 سبتمبر 2021)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة مساء غد على ساحل شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

•الرؤيـة جيدة.

•السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا المساء وغدًا، مع هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية، خاصة على ساحل طرابلس.

•البحر هادئ إلى خفيف الموج.

•الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وتكون جنوبية شرقية نهار اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت سرعتها بين 5 و15 عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.