نشرة الصيد البحري (الأحد 5 سبتمبر 2021)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة مساء غد على ساحل شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
•الرؤيـة جيدة.
•السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا المساء وغدًا، مع هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية، خاصة على ساحل طرابلس.
•البحر هادئ إلى خفيف الموج.
•الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وتكون جنوبية شرقية نهار اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت سرعتها بين 5 و15 عقدة.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
•درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
•الرؤية جيدة وتكون متوسطة مساء غد على ساحل شحات.
•السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء غد، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية على ساحل الجبل الأخضر.
•الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون جنوبية شرقية نهار اليوم على الساحل من الخليج إلى بنغازي سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل مساء الغد إلى 25 عقدة على ساحل شحات.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر، ويصل مساء غد إلى 2.75 متر على ساحل شحات.
•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ومضطرب مساء غد على ساحل شحات.
•درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.