القطراني يدعو لتقديم الدعم الكافي لصندوق الشركات المتعثرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 07:26 مساء
القطراني في اجتماعه مع وزير الصناعة والمعادن ووكيل الوزارة، 4 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

دعا النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسين اعطية القطراني، إلى ضرورة تقديم الدعم الكافي لصندوق الشركات المتعثرة والمتضررة، وذلك خلال بحثه أوضاع مطاحن الدقيق ومصانع الأعلاف.

والتقى القطراني، صباح اليوم السبت، في مكتبة بمقر ديوان الحكومة، كلًّا من وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، ووكيل الوزارة لشؤون التعدين منصف الشلوي، وجرت متابعة الخطوات المتخذة من قبل الوزارة لتوحيد كياناتها.

كما ناقش المجتمعون الزيارات الحكومية لمواقع المطاحن العامة للدقيق ومصانع الأعلاف ومزارع الدواجن وغيرها من المواقع التابعة للوزارة سواء المنتجة أو المتوقفة عن الإنتاج.

وشدد القطراني على تقديم الدعم الكافي لصندوق الشركات المتعثرة والمتضررة «للنهوض بقطاع الصناعة الذي يعتبر من القطاعات المهمة لتوفير الاحتياجات الأولية للسوق الليبية، التي بدورها توفر فرص عمل لخريجي المعاهد المهنية والفنية».

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