في العدد 302: ارتباك سياسي وأمني.. وأول استبيان انتخابي يظهر تفوق الدبيبة

صورة لغلاف العدد 302 من جريدة «الوسط».

صدر، اليوم الخميس، العدد رقم 302 من جريدة «الوسط»، وفيه موضوعات متميزة، منها القصة الرئيسية في الصفحة الأولى بعناوين منها «ارتباك سياسي وخرق أمني وملامح أزمة مع تونس.. البرلمان يتراجع عن المساءلة ومصير القاعدة الدستورية قيد المجهول».

وترصد القصة الرئيسية آخر تطورات الواقع السياسي الليبي في الداخل والخارج، وحجم الخلافات الدائرة بين أطراف المشهد، ومصير خارطة الطريق، بما فيها انتخابات ديسمبر المقبل واحتمالية تأجيلها.

ونقرأ في الصفحة الثالثة، تقريراً شاملاً حول الأجواء الإيجابية التي لاحت في المشهد السياسي الليبي بعد تأجيل مجلس النواب استجواب الحكومة الموقتة، الذي كاد يؤجج الخلاف بين الطرفين في ظل عدم وجود رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة داخل ليبيا.

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وفي الصفحة نفسها ننشر نتائج أول استبيان أجرته مؤسسة ليبية مستقلة حول فرص المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، حيث شمل الاستبيان مشاركة 1195 من الليبيين، تفوق خلاله عبدالحميد الدبيبة، على كل منافسيه المحتملين في سباق انتخابات الرئاسة المقررة.

أسئلة الاستبيان، شملت استطلاع رأي 343 شخصا يسكنون الشرق، و80 في الجنوب و772 في غرب ليبيا، حول المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، وأداء الحكومة الحالية ورئيسها، والبرلمان ورئيسه، وأزمة الكهرباء، وجائحة «كورونا» وغيرها من القضايا.

في الصفحة الرابعة تنفرد الوسط بحوار خاص مع الباحثة والكاتبة خيرية حفالش حول التحديات التي واجهت المرأة الليبية خلال السنوات العشرة الأخيرة، وتحديداً منذ فبراير 2017، وكيف فرضت المرأة الليبية نفسها كرقم مهم في المشهد السياسي الليبي، رغم قطار الأزمات التي تلاحق الجميع.

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وتطرح حفالش قراءتها للواقع، قبل أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية لا يزال موعدها محل شك، وتشرح التحديات وآفاق المستقبل.

تطورات كورونا

وفي الصفحة الخامسة نرصد تطورات أزمة «كورونا» في مناطق مختلفة من البلاد، في حين واصلت وزارة الصحة جهودها لتوفير اللقاح وتجهيز مراكز التطعيمات الكبرى في أنحاء البلاد، وآخرها مركز التطعيمات في سبها جنوب ليبيا، فيما تجاوز عدد المطعمين مليوناً و31 ألفاً.

وركزت صفحات الاقتصاد على رصد جهود الحكومة لمواجهة عمليات التهريب وغسل الأموال، والحفاظ على أصول الدولة الليبية بالخارج، وذلك بعد انتقاد أداء الحكومة لعدم دعمها المسار الاقتصادي المنبثق عن مؤتمر برلين 2020.

أزمة النفط تنتظر الحل

وفي متابعة للأزمة التي تواجه مؤسسة النفط، رصدنا عودة الهدوء إلى المؤسسة بعد إسدال الستار على الجدل حول إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورغبة وزير النفط محمد عون، تغيير رئيس مجلس الإدارة، مصطفى صنع الله، وتعيين عضو المجلس جاد الله العوكلي، وإعلان الأخيرين اتفاقهما على بقاء الوضع على ما هو عليه، ودعوة رئيس الحكومة إلى اجتماع يحضره الوزير وصنع الله لحسم الخلاف.

بوشناف يتحدث

وتنفرد صفحة الثقافة بحوار مع المبدع الليبي المعروف منصور بوشناف حول تصوراته وأفكاره ووجهة نظره في الحياة والمجتمع، بمناسبة صدور رواية «الكلب الذهبي» مؤخرا عن دار الفرجاني، وهي الثانية بعد روايته الأولى «سراب الليل أو العلكة»، اللتان تتشابكان مع الهوية والجغرافيا والتاريخ.

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