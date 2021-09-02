المشري يطلع الكبير على آخر التطورات الخاصة بإعداد قوانين الانتخابات

لقاء الكبير والمشري، الخميس 2 سبتمبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

اطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير «على آخر التطورات الخاصة بإعداد قوانين الانتخابات»، مؤكدا «حرص المجلس على الإيفاء بكل المتطلبات الانتخابية بأسرع وقت ممكن؛ حفاظًا على مواعيد الاستحقاقات الانتخابية» وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

كما تناول اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس الأوضاع الاقتصادية للبلاد، لا سيما القضايا الاقتصادية وسبل مواجهة المشاكل المعيشية اليومية للمواطن في ظل عدم اعتماد الميزانية، وتطرق أيضا إلى آخر مستجدات خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير السيولة النقدية وإيصالها لجميع المناطق.

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وشكل المجلس الأعلى للدولة قبل أسبوعين لجنة للتواصل مع مجلس النواب من أجل إعداد مقترحات قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المقرر أن يجري تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.

لكن ملتقى الحوار السياسي الذي ينتظر أن يتوافق أعضاؤه حول القاعدة الدستورية لا يزال يواجه عقبات في إنجاز المهمة التي تجري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما يحاول المجتمع الدولي الضغط على الأطراف الليبية لاستكمال خارطة الطريق التي أقرها الملتقى في نوفمبر 2020.