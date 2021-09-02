الكبير والمشري يناقشان خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة النقدية لجميع المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 05:38 مساء
لقاء الكبير والمشري، الخميس 2 سبتمبر 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك»: «إنّ الاجتماع جرى خلاله مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية وآخر مستجدات خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير السيولة النقدية وإيصالها لجميع المناطق».

- الصديق الكبير يناقش أزمة المقاصة وأوضاع السيولة في اجتماع مع مديري عدد من المصارف
- الصديق الكبير يبحث مع مديري المصارف خطة توفير السيولة والمقاصة

وكان الكبير اجتمع في 30 أغسطس مع المديرين العامين لمصارف «الجمهورية والصحارى والتجاري الوطني والوحدة وشمال أفريقيا»؛ لبحث أوضاع السيولة لدى فروع المصارف التجارية لتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لحل مشكلة السيولة، حسب بيان للمصرف المركزي حينها.

ويعتبر مصرف ليبيا المركزي أن خطته التي شرع في تنفيذها قبل أسابيع لتوفير السيولة النقدية بمختلف فروع المصارف التجارية والقضاء على الأزمة اليومية التي تؤرق المواطنين «ثبت نجاحها وحققت المستهدف منها بالقضاء شبه التام عليها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من مدرب المنتخب الوطني بعد الفوز على الغابون
رياضة محلية
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ202 شركة خلال أسبوع
ليبيا
تعرف على حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم التاسع في الألعاب البارالمبية ...
رياضة عالمية
صنع الله يحذر من تراجع إنتاج الغاز إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا بحلول 2023
ليبيا
«إيدا» يخلف 7 قتلى وفيضانات وحالة «طوارئ تاريخية» في نيويورك
دولى
مساعد وزير الخارجية الأميركي: العالم لديه مشكلة في ترشح سيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
إعادة بناء جسر الشلال في درنة بجهود وطنية
ليبيا
هدم أسطورة إيران.. رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد الأهداف.. المنتخب الوطني يقتنص فوزا مثيرا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم...
رياضة محلية
سيناتور أميركي: لبنان في حالة «سقوط حر» ويجب ألا يتحول إلى «قصة مرعبة»
دولى
بإجمالي 10 مليارات دينار .. «المحاسبة» يبحث مع «التخطيط» ضوابط 235 أمر صرف ...
ليبيا
متورط في اغتيال العميد مسعود الضاوي يدلي بتفاصيل جديدة
ليبيا
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
باحث ليبي يقترح تأجيل الانتخابات بدلا عن إلغائها ومسارا بديلا للمفاوضات
ليبيا
دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي جاهز ببعثة مراقبة لوقف إطلاق نار في ليبيا والأمر بيد ...
ليبيا
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
تحقيق فرنسي يكشف طرق تدفق «الحشيش» إلى ليبيا برا وبحرا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع حصيلة ضحايا «إيدا» في نيويورك إلى 8 قتلى (فيديو)