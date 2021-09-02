الكبير والمشري يناقشان خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة النقدية لجميع المناطق

لقاء الكبير والمشري، الخميس 2 سبتمبر 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك»: «إنّ الاجتماع جرى خلاله مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية وآخر مستجدات خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير السيولة النقدية وإيصالها لجميع المناطق».

- الصديق الكبير يناقش أزمة المقاصة وأوضاع السيولة في اجتماع مع مديري عدد من المصارف

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وكان الكبير اجتمع في 30 أغسطس مع المديرين العامين لمصارف «الجمهورية والصحارى والتجاري الوطني والوحدة وشمال أفريقيا»؛ لبحث أوضاع السيولة لدى فروع المصارف التجارية لتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لحل مشكلة السيولة، حسب بيان للمصرف المركزي حينها.

ويعتبر مصرف ليبيا المركزي أن خطته التي شرع في تنفيذها قبل أسابيع لتوفير السيولة النقدية بمختلف فروع المصارف التجارية والقضاء على الأزمة اليومية التي تؤرق المواطنين «ثبت نجاحها وحققت المستهدف منها بالقضاء شبه التام عليها».