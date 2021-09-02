«سبها الطبي» يسجل 20 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 حالات وفاة

مركز العزل الصحي في سبها، (أرشيفية: صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن مركز سبها الطبي تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد أمس الأربعاء، وأربع حالات وفاة.

وأجرى مختبر المركز المرجعي تحاليل لـ55 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها سلبية 35 منها، فيما تعافى ستة مصابين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس، أعلنت وزارة الصحة قرب الانتهاء من تجهيز مركز التطعيمات الرابع على مستوى ليبيا بمركز الصم والبكم بمدينة سبها، لافتة إلى أن «المركز يحتوي على 40 حجرة للتطعيم، وحجرتين للكشف، وحجرتين لأخذ المسحة، ومنظومة لأخذ رقم الانتظار، وكاميرا حرارية، و4 غرف خاصة بالعناصر الطبية».