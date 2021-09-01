وزير الداخلية يبحث خطط تأمين الانتخابات

اجتماع وزير الداخلية لبحث خطط تأمين الانتخابات، 1 سبتمبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع أعضاء اللجنة العليا لتأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية، الخطط الموضوعة من أجل حماية تلك الاستحقاقات من قبل الأجهزة الأمنية، بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص.

واستعرضت اللجنة أمام الوزير آخر ما أنجزته من المهام الموكّلة إليها في هذا الشأن، وتوضيح خطط المرحلة المقبلة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

حضر الاجتماع مدير إدارة التخطيط عميد جمال صفر، ومعاون مدير إدارة التدريب وعضو اللجنة عميد فتحي عون، ومدير مكتب إدارة الانتخابات بإدارة العمليات الأمنية عميد طارق القماطي، ومدير مكتب التخطيط بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد عادل بو جعفر.