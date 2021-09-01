وزير الداخلية يبحث آليات دعم مديريات الأمن

وزير الداخلية خالد مازن، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، 31 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، آليات دعم وإسناد مديريات الأمن.

وتناول الاجتماع، الذي عقد الثلاثاء، مناقشة سير العمل بالإدارة العامة للدعم المركزي، في تنفيذ المهام المسندة إليها في دعم وإسناد مديريات الأمن، في حفظ الأمن وضبط وردع المجرمين والخارجين عن القانون والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وفق بيان لوزارة الداخلية الثلاثاء.

واستمع الوزير لشروح مدير الإدارة حول ما تم إنجازه من مهام كلفت بها الإدارة بكافة فروعها ومكاتبها على مستوى التراب الليبي، والمشاكل التي واجهت سير العمل والحلول، التي تم اتخاذها لحلحلة العراقيل والصعوبات لضمان تحقيق أفضل النتائج في حفظ الأمن والأمان داخل البلاد.

في سياق متصل، اجتمع مازن، الثلاثاء، مع مدير أمن الزاوية عميد علي اللافي.

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واستعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية داخل مدينة الزاوية، وسير العمل بمديرية الأمن ووضع الحلول العاجلة والسريعة للمشاكل التي تعترض سير العملية الأمنية، وتذليل كافة العقبات للحفاظ على الأمن داخل المدينة.