وزير الداخلية يكلف عددا من الضباط مهام مديري أمن

شعار وزارة الداخلية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اللواء خالد مازن، قرارات بتكليف عدد من ضباط الشرطة مهام مديري أمن ومديري إدارات، منهم مديرو لأمن كل من طبرق والبيضاء وشحات ودرنة وسلوق.

وشملت القرار تكليف العميد خالد عبد العزيز البسطة مديرًا لأمن البيضاء والعميد جلال محمد هويدي مديرًا لأمن طُبرق، والعميد محمد عبدالسلام حسن محمد مديرًا لأمن درنة.

كما جرى تكليف العميد عادل عبد العزيز عمر مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والعميد سعد الشامخ المنشاوي المنفي مديرًا لأمن سلوق.

وأيضًا، كلف الوزير العقيد أنيس حفيظ حسين فرج مديرًا لأمن شحات، والعقيد إبراهيم يونس عبد السلام المغربي مديرًا لأمن منفذ ميناء بنغازي البحري. والعقيد أحمد سليمان حسن الكيش نائبًا لمدير إدارة شؤون الإمداد بوزارة الداخلية.