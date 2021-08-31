افتتاح البئر التطويرية الجديدة (O-23) بحقل الساحل بقدرة 5.5 مليون قدم غاز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 11:32 مساء
افتتاح البئر التطويرية الجديدة (O-23) بحقل الساحل, 31 أغسطس 2021, (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عن افتتاح البئر التطويرية الجديدة (O-23) بحقل الساحل، ضمن توصية الدراسة المكمنية بشأن الحفر البيني لزيادة معدلات الإنتاج، إذ تبلغ قدرته الإنتاجية 5.5 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

وبحسب بيان للشركة الثلاثاء، احتفلت مراقبة حقلي الساحل والإرادة صباح اليوم بافتتاح البئر، والتي تم ربطها بمنظومة إنتاج معمل غاز حقل الساحل، ليتم ضخه عبر خط 30 بوصة إلى محطة كبس الغاز بمرسى البريقة.

ولفتت الشركة إلى تضافر جهود إدارات: الإنتاج وصيانة الحقول والفنية والنقل، في إنجاز العمل «رغم قلة الإمكانيات وشح الميزانيات والظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، والقيود التي فرضتها إجراءات الوقاية من جائحة كورونا».

- ربط إنتاج حقل الخير التابع لشركة سرت بميناء السدرة النفطي

وذكر مراقب حقلي الساحل والإرادة المكلف عبدالكريم محمد القمودي، أن هناك مساعي لربط آبار شمال غرب حقل الإرادة (Q4-4,Q4-3) بمنظومة إنتاج الحقل، وكذلك حفر البئر (H-14)  بحقل الإرادة، وحفر البئر (O-24) بحقل الساحل، ليزيد من معدلات إنتاج الغاز بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وأكد «القمودي»، أن ربط البئر على الإنتاج تم تنفيذه بسواعد الشباب الوطني بكفاءة عالية، محيياً جهودهم وتفانيهم في أداء عملهم.

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