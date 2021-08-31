«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 03:25 مساء
اجتماع سابق للمجلس الرئاسي، (أرشيفية: صفحة المجلس على فيسبوك)

أعرب المجلس الرئاسي عن استيائه من تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حول زيارة نائب رئيس «الرئاسي» عبدالله اللافي إلى تونس.

وأكد المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه قرر مجتمعًا إيفاد اللافي ممثلاً عنه في زيارة تونس؛ لمتابعة التطورات السياسية التي شهدتها البلاد هناك، من منطلق مسؤوليات المجلس عن الاطلاع على ما يجري في بلد شقيق وجار.

ويأتي هذا الرد على حديث المشري عن زيارة اللافي إلى تونس التي جرت نهاية يوليو الماضي؛ إذ قال في مقابلة تلفزيونية، أمس الإثنين، إنها لم تكن بترتيب من «الرئاسي»، بل هي زيارة «شخصية» وقد «أخطأ اللافي فيها».

وأشار إلى اتخاذه مواقفه وقراراته بالتشاور والاجتماع، داعيًا جميع الجهات إلى العمل وفق الاختصاصات المحددة، التي نص عليها القانون، ومخرجات العملية السياسية.

واختتم: «نؤكد مجددًا أن مواقف وعمل المجلس الرئاسي، كسلطة سيادة، تتم بالإجماع، وننطلق من التزامنا بالعملية السياسية، والمسار الديمقراطي، وخارطة الطريق، التي نص عليها الاتفاق السياسي».

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