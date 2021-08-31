استقرار الدولار وهبوط الإسترليني واليورو في السوق الرسمية

مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، إذ استقر متوسط سعر صرف الدولار عند مستوى 4.51 دينار، الذي سجله أمس الإثنين.

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو قرشا مقارنة بأسعار أمس، مسجلا 5.34 دينار، كما فقد الجنيه الإسترليني قرشا من قيمته مسجلا 6.23 دينار، فيما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.54 دينار، واليوان الصيني على مستوى 0.69 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي اليوم.

وفيما يخص العملات العربية، حافظ متوسط سعر صرف الريال السعودي على مستوى 1.2 دينار، والدينار التونسي على مستوى 1.62 دينار، في حين انخفض الدرهم الإماراتي قرشا مسجلا 1.22 دينار.