اللواء هاشم بورقعة يعود إلى قيادة منطقة طبرق العسكرية

مراسم تسليم واستلام بين اللواء هاشم بورقعة واللواء ناجي بوعلوية. (منطقة طبرق العسكرية)

شهد مقر قيادة منطقة طبرق العسكرية، اليوم الإثنين، مراسم التسليم والاستلام بين آمر المنطقة السابق اللواء ناجي بوعلوية والآمر الجديد اللواء هاشم بورقعة الكزة الذي عاد إلى قيادة المنطقة بموجب قرار من قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر.

وحضر مراسم التسليم والاستلام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، والمنسق الاجتماعي للقيادة العامة بمدينة طبرق، وعدد كبير من ضباط منطقة طبرق العسكرية، بالإضافة إلى اللجنة المكلفة إنهاء إجراءات التسليم والاستلام، بحسب المكتب الإعلامي بمنطقة طبرق العسكرية.

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وقدم آمر منطقة طبرق العسكرية الجديد، اللواء هاشم بورقعة الكزة في ختام مراسم التسليم والاستلام درعًا لآمر المنطقة السابق، اللواء ناجي بوعلوية ؛عرفانًا بما قدمه من مجهودات خلال تولية مهام قيادة المنطقة خلال الفترة السابقة.

وسبق أن تولى اللواء هاشم بورقعة الكزة قيادة منطقة طبرق العسكرية خلال الفترة من يناير 2019 إلى أبريل 2020.

وكلف قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، اللواء هاشم بورقعة الكزة آمرًا لمنطقة طبرق العسكرية، ضمن تكليفات لقيادات عسكرية أعلنها في التاسع من أغسطس الجاري.

مراسم تسليم واستلام قيادة منطقة طبرق العسكرية. (منطقة طبرق العسكرية)

مراسم تسليم واستلام قيادة منطقة طبرق العسكرية. (منطقة طبرق العسكرية)

مراسم تسليم واستلام قيادة منطقة طبرق العسكرية. (منطقة طبرق العسكرية)

مراسم تسليم واستلام قيادة منطقة طبرق العسكرية. (منطقة طبرق العسكرية)

مراسم تسليم واستلام قيادة منطقة طبرق العسكرية. (منطقة طبرق العسكرية)

مراسم تسليم واستلام قيادة منطقة طبرق العسكرية. (منطقة طبرق العسكرية)