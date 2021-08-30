القبض على شخصين بتهمة تزوير مستندات قطعة أرض في طرابلس والاستيلاء عليها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 04:44 مساء
المتهمان بتزوير أوراق رسمية للاستيلاء على قطعة أرض في منطقة السراج بطرابلس. ( وزارة الداخلية)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة القبض على شخصين متهمين في واقعة تزوير مستندات خاصة بقطعة أرض بمنطقة السراج بطرابلس، تبلغ مساحتها 1.5 هكتار.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين أن المتهميْن قاما بالاستيلاء على قطعة الأرض، منبهة إلى أن ضبطهما تم من خلال وحدة التحري والتحقيقات التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وأشارت إلى أن الأرض كانت منهوبة وتم استرجاعها من قبل فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس خلال المدة الماضية وتسليمها لمالكها بناء على تعليمات النائب العام، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهما لمكتب النائب العام.

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