بلدية أبوسليم: تشغيل نقاط طوارئ لتنقية مياه الشرب خلال أيام

من أعمال التشييد في نقاط الطوارئ لتحلية المياه في أبوسليم. (المجلس البلدي أبوسليم)

أعلن المجلس البلدي أبوسليم تنفيذ نقاط طوارئ لتحلية المياه، وتزويدها بمولد للكهرباء ليساعد بتشغيلها حتي في حالات انقطاع التيار الكهربائي، ومن المقرر تشغيلها في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المجلس، في بيان الأحد، أن «هذه المرحلة شملت تنفيذ مشروعي نقاط طوارئ بمحلتي شهداء أبوسليم (الشعبية) والقبرون»، حسب صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونوه البيان، إلى أن «هذه الخطوة بالشراكة مع الشركة العامة للمياه مالكة الآبار بداخل التقاسيم، ومن ضمن الجهود المبذولة لتوفير مياه الشرب في حالات الطوارئ التي تمر بها العاصمة طرابلس بشكل عام، وبلدية أبوسليم بشكل خاص».

من أعمال التشييد في نقاط الطوارئ لتحلية المياه في أبوسليم. (المجلس البلدي أبوسليم)

من أعمال التشييد في نقاط الطوارئ لتحلية المياه في أبوسليم. (المجلس البلدي أبوسليم)