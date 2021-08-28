31 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطلبون جلسة طارئة لعلاج «اختراقات» خارطة الطريق

أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماع في جنيف، 28 يونيو 2021. (البعثة الأممية)

طالب 31 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي الليبي بعقد جلسة طارئة للملتقى «لمعالجة الاختراقات الجسيمة في تنفيذ الخارطة والتطورات الخطيرة التي تمس وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي. وحرصًا منا لضمان تحقيق السلام».

وفي خطاب إلى المبعوث الأممي يان كوبيش، إنهم يريدون هذا الطلب «استنادًا الى المادة الرابعة، الفقرات (6، 7، 9) من خارطة الطريق وضوابط عمل ملتقى الحوار وانعقاده الدوري والطارئ»، وذلك لـ«الحفاظ على الاستقرار، والتمهيد الحقيقي لإجراء الانتخابات في آجالها المحددة لها للمرحلة التمهيدية».

أسماء الأعضاء الموقعين على البيان:

- عبدالمطلب ثابت

- سلطنة المسماري

- هاجر القائد

- زیاد ادغيم

- عبدالرحمن العبار

- بدر النحيب

- حسن الزرقة

- حمد البنداق

- عبدالله عثمان

- مصباح دومة

- احمد الشركسي

- العجيلي الحسناوي

- بوبكر عيسى العبيدي

- سعيد كلا

- بلقاسم النمر

- حسين الأنصاري

- صالح المنصوري العبيدي

- انس الحمري

- مسعود عمر العرفي

- يوسف الفرجاني

- إدريس يحيى البرعصي

- رمضان السنوسي

- آمال بوقعيقيص

- محمد بوعجيلة الغدي

- سلوى الدغيلي

- خالد الأسطی

- ابتسام العرفي

- أم العز الفارسي

- علي بونجيم

- خديجة عبد العالي

- بوبكر مصباح