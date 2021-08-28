نشرة الصيد البحري المتوقعة (28 أغسطس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 01:19 مساء
نشرة الصيد البحري المتوقعة (28 أغسطس 2021)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على الساحل من رأس إجدير إلى سرت، فيما تكون جيدة إلى متوسطة على ساحل الخليج وبنغازي لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• البحر خفيف الموج.
• قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول غدًا إلى قبلية سرعتها بين 5 و15 عقدة، تصل غدًا إلى 20 عقدة على ساحل زوارة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
•الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على ساحل الخليج وبنغازي لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.
• البحر خفيف الموج.
• السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على ساحل الجبل الأخضر.
• الرياح شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، وتكون غربية على ساحل شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 5 و10 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.

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