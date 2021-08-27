«الخليج العربي للنفط» تعلن عجزها عن مواصلة نشاطها بسبب تراكم الديون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 12:27 صباحا
شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو». (الإنترنت)

أعلنت لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، الخميس، أن «الشركة أصبحت عاجزة تماماً عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها بدون تخصيص الأموال اللازمة لذلك».

وأضافت، في بيان، أن «الشركة كانت تقوم بتسيير أعمالها مع عدم إحالة ميزانتي عامي 2020 و2021 لها أو تسييل الأموال المطلوبة لتنفيذ العمل رغم الوعود المستمرة بتوفير الميزانيات والأموال، مما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات وعجزها عن توفير قطع الغيار اللازمة والمعدات ومتطلبات التشغيل والإنتاج، وعدم قدرتها على مواصلة الالتزامات التعاقدية الفنية أو الخدمية المرتبطة بوجود العاملين بحقول ومواقع الشركة».

الشركة ستضطر لتعليق جميع الأنشطة
لذلك قالت الشركة إنّها «لن تستطيع الاستمرار فى العمل بدون توافر الميزانيات والأموال لتسيير أعمالها، وستضطر مجبرة لتعليق جميع الأنشطة والأعمال ما لم يتم إمدادها بالأموال اللازمة للتشغيل الإنتاج».

- صنع الله يعد «أجوكو» بتوفير الميزانيات اللازمة لاستكمال الصيانة

- شركة الخليج العربي للنفط تستأنف عمليات التشغيل والإنتاج في مواقعها
- صنع الله يزور شركة الخليج العربي للنفط لمناقشة مشاكل الإنتاج

خلفية الأزمة
وفي يناير من العام الجاري، وعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بالعمل على توفير الميزانيات اللازمة لتمكين شركة الخليج العربي للنفط من استكمال أعمال الصيانة الخاصة بمواقعها لتتمكن من زيادة إنتاج النفط.

وقتها اجتمع صنع الله بممثلي الشركة، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تركز على ثلاثة محاور هي «زيادة معدلات الإنتاج» و«حل مختنقات الكهرباء لحقول الشركة» و«الميزانيات اللازمة لاستكمال أعمال الصيانة».

وفي 25 أبريل الماضي، زار صنع الله مدينة بنغازي، والتقى مسؤولين في شركة الخليج العربي للنفط وشركات نفطية أخرى؛ لمناقشة مشاكل الإنتاج وسط الأزمة المالية التي تعاني منها الشركات.

بعدها بيومين، قال رئيس لجنة الإدارة بالشركة، فضل الله احتيتة، إن الشركة استأنفت عمليات التشغيل والإنتاج في مواقعها، وذلك بعد تسييل حكومة الوحدة الوطنية جزءًا من ميزانية القطاع، وإحالة المبلغ المسيل إلى الشركة.

لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط
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