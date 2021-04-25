صنع الله يزور شركة الخليج العربي للنفط لمناقشة مشاكل الإنتاج

صنع الله بعد وصوله إلى مطار بنينا الدولي للقاء مسؤولي شركة الخليج العربي للنفط. (الشركة)

زار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مدينة بنغازي، والتقى مسؤولين في شركة الخليج العربي للنفط وشركات نفطية أخرى؛ لمناقشة مشاكل الإنتاج وسط الأزمة المالية التي تعاني منها الشركات.



وقالت شركة الخليج العربي، في بيان الأحد، إن الزيارة ركزت على «سير العمل بالشركات النفطية والوقوف عن كثب على المشاكل التي تعانيها هذه الشركات وتأثير الأزمة المالية الخانقة على العمل والإنتاج والمشاكل الفنية الناتجة عن عدم وجود الأموال اللازمة لتسيير العمل بالشكل المطلوب».



وكان في استقبال صنع الله بمطار بنينا الدولي كل من رئيس لجنة الإدارة للشركة فضل الله عيسى احتيتة، وأعضاء لجنة الإدارة أشرف العبار وفرج المشاي وأبوبكر بن عامر.



لقاء حفتر مع مسؤولي شركة الخليج العربي

تأتي هذه الزيارة بعد أيام من لقاء قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، الأسبوع الماضي، إذ قدم الأخير شرحا وافيا لـ«الأسباب التي أجبرت الشركة على تخفيض وإيقاف إنتاج النفط».

وقالت الشركة إن الأسباب «ترتكز على تردي الوضع المالي بالشركة وعدم توفير أي مخصصات مالية أو ميزانيات منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي لمواجهة متطلبات التتشغيل والإنتاج المستمرة بالشركة، مما نتج عنه تراكم الديون وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات، وتوفير قطع الغيار ومستلزمات العمل»، وفق بيان صادر عنها، مساء الأربعاء.

وأشارت الشركة إلى حرصها «خلال المدة الماضية على استمرار الإنتاج والعمل على زيادته»؛ فيما شدد عيسى على ضرورة «إعطاء أولوية للشركات الوطنية، وأن موضوع حجب الإيرادات يجب أن يطرح من جديد؛ لأن الشركة لن تباشر عملياتها طالما هناك مديونية واجبة السداد للمقاولين».

صنع الله بعد وصوله إلى مطار بنينا الدولي للقاء مسؤولي شركة الخليج العربي للنفط. (الشركة)

صنع الله بعد وصوله إلى مطار بنينا الدولي للقاء مسؤولي شركة الخليج العربي للنفط. (الشركة)