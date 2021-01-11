صنع الله يعد «أجوكو» بتوفير الميزانيات اللازمة لاستكمال الصيانة

اجتماع صنع الله مع عضو لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط. (المؤسسة الوطنية للنفط)

وعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بالعمل على توفير الميزانيات اللازمة لتمكين شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» من استكمال أعمال الصيانة الخاصة بمواقعها لتتمكن من زيادة إنتاج النفط.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله، صباح اليوم الإثنين، بالمقر الرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، بعضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» فرج المشاي، بحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج، أبوالقاسم شنقير، ومدير إدارة العمليات، سالم بورقيعة، ومدير إدارة الصيانة، عوض اكودير، ومدير إدارة المصافي، ظافر بن على.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تركز على ثلاثة محاور هي «زيادة معدلات الإنتاج» و«حل مختنقات الكهرباء لحقول الشركة» و«الميزانيات اللازمة لاستكمال أعمال الصيانة».

وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع ناقش النشاط العام للشركة وخطط المؤسسة الوطنية للنفط المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج واستدامته، وتطرق باستفاضة إلى مشاكل الكهرباء بحقول الشركة، بالإضافة إلى مناقشة الآثار العكسية على استجلاب قطع الغيار اللازمة ببعض مواقع الشركة بسبب عدم تسييل الميزانيات المعتمدة، وأثر ذلك على تحقيق واستدامة الإنتاج، إضافة إلى حاجة الشركة الملحة لصيانة ضواغط الغاز بحقل النافورة.

وأثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، في ختام الاجتماع على جهود لجنة الإدارة وجميع العاملين بشركة الخليج العربي للنفط وما حققته الشركة من نجاحات وإنجازات خلال الفترة الماضية، موضحا «أن المؤسسة الوطنية للنفط في تواصل مستمر مع كل الجهات المعنية بالدولة للحصول على الميزانيات اللازمة التي ستمكنها وشركاتها من تحقيق كل المستهدفات».