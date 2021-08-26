القطراني يبحث مع كوبيش آخر الاستعدادات لانتخابات ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 12:59 مساء
القطراني مع كوبيش, 26 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

بحث النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسين القطراني، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، آخر الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر لها ديسمبر المقبل.

وقال بيان لحكومة الوحدة الوطنية اليوم، إن اللقاء يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

وتباحث الطرفان حول الاستحقاق الانتخابي المزمع تنفيذه خلال ديسمبر المقبل، و«المتمثل في عقد انتخابات برلمانية ورئاسية للخروج بالبلاد من مأزق الانقسام والشرعية الدستورية، والانطلاق إلى مرحلة بناء مؤسسات نابعة من إرادة الشعب»، بحسب البيان.

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وبحث الاجتماع أيضًا، دور حكومة الوحدة في توحيد مؤسسات الدولة ودعمها بالإمكانات اللازمة لتوفير الخدمات للمواطنين، وعلى رأسها مجابهة وباء «كورونا» وتوفير الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى دور الحكومة في المصالحة الوطنية وجبر الضرر وإعادة الحياة إلى المدن والمناطق المدمرة، وتقديم الرعاية والدعم اللازم للنازحين والمهجرين من مدنهم.

القطراني ثمَّن خلال اللقاء الجهود المبذولة من البعثة الأممية لـ«حشد الدعم الدولي»، للجهود الجارية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، لتعزيز تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وقراراته.

لكنه حث على بذل المزيد من الجهود لإقرار القاعدة القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات، ودعم جهود اللجنة العسكرية (5+5)، وتوفير جميع احتياجاتها اللازمة لتنفيذ مهامها على أكمل وجه، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي.

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