العثماني يؤكد للافي استعداد المغرب لدعم ليبيا للوصول إلى الاستقرار

لقاء اللافي مع رئيس الوزراء المغربي في الرباط، الأربعاء 23 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، خلال استقباله عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي في الرباط، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لتسخير جميع الوسائل لدعم ليبيا وتقريب وجهات النظر من أجل عبور المرحلة الراهنة بنجاح والوصول للاستقرار الدائم في البلاد.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أن لقاء اللافي والعثماني ناقش خلاله الجانبان سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من الملفات المشتركة على رأسها التعاون الأمني، وفي مجال المصالحة، وعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

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وأضاف أن العثماني رحب بزيارة اللافي وأثنى على عمل المجلس الرئاسي خلال المدة الماضية، فيما ثمن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي جهود المملكة المغربية ومساعيها المتواصلة لدعم العملية السياسية في ليبيا، مؤكدًا مضي المجلس الرئاسي في العمل على كافة الاستحقاقات الموكلة إليه بنجاح.

والتقى اللافي لدى وصوله إلى الرباط وزير الخارجية ناصر بوريطةة، الذي اتفق معه على «تفعيل اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين في اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل، لحل مشاكل استخراج التأشيرات وعودة الطلبة والإقامات لمواطني البلدين، كما تم الاتفاق على عقد ملتقى اقتصادي لرجال الأعمال بين البلدين، وإحياء مجلس رجال الأعمال المغربي- الليبي لدعم فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين».

لقاء اللافي مع رئيس الوزراء المغربي في الرباط، الأربعاء 23 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

لقاء اللافي مع رئيس الوزراء المغربي في الرباط، الأربعاء 23 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

لقاء اللافي مع رئيس الوزراء المغربي في الرباط، الأربعاء 23 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)