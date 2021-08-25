اللافي: الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 05:27 مساء
اللافي متحدثا للصحفيين في الرباط خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، الأربعاء 25 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي أن «الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في المشهد السياسي الليبي وتحتاج تعاونًا من كل الأطراف الليبية لإنجاح استحقاقات المرحلة والعبور بالبلاد إلى الاستقرار الدائم».

جاء تصريح اللافي خلال لقائه مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في العاصمة الرباط التي وصلها في وقت سابق، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية.

وأثنى اللافي خلال اللقاء على دور المغرب ودول الجوار الأفريقي في دعم العملية السياسية الليبية، مثمنًا مبادرات المملكة المغربية المتواصلة لدعم الحل السياسي في ليبيا منذ سنوات.

- بوريطة يلتقي اللافي في الرباط

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن لقاء اللافي وبوريطة بحث سبل تعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية المشتركة بين البلدين، إلى جانب آليات دعم عمل المجلس الرئاسي، وتهيئة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها وتقريب وجهات النظر لدعم استدامة الاستقرار والحل السياسي في ليبيا.

وأضاف أن اللافي وبوريطة اتفقا خلال اللقاء على «تفعيل اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين في اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل، لحل مشاكل استخراج التأشيرات وعودة الطلبة والإقامات لمواطني البلدين، كما تم الاتفاق على عقد ملتقى اقتصادي لرجال الأعمال بين البلدين، وإحياء مجلس رجال الأعمال المغربي- الليبي لدعم فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين».

من جانبه، نقل بوريطة للافي «اهتمام وحرص الملك محمد السادس والحكومة المغربية على دعم العملية السياسية في ليبيا، ومنجزات المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية في ليبيا في توحيد المؤسسات، وإطلاق مسار المصالحة، والتحضير للانتخابات» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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