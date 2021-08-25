أحوال الطقس اليوم: أجواء مستقرة في غالب المناطق

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس في غالب مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية ارتفاعا بسيطا، وتدريجيا في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، تصل إلى 41 درجة مئوية على الدواخل غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على غالب المناطق، تصل على جالو والجغبوب إلى 36 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.