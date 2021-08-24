السفير المصري يؤكد استعداد شركات بلاده للعمل في قطاع النفط بليبيا

لقاء وزير النفط وسفير مصر، 23 أغسطس 2021، (وزارة النفط)

أكد سفير مصر لدى ليبيا، تامر مصطفى، حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع ليبيا في المجالات كافة، كاشفا استعداد الشركات المصرية العاملة في مجال النفط والغاز للعمل في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير النفط والغاز محمد عون مع السفير، أمس الإثنين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشاد عون بعمق العلاقات الليبية المصرية، مرحبا بعودة نشاط السفارة المصرية في ليبيا، و«دورها المحوري المرتقب في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين ‏البلدين».

وفي السابع من يونيو الماضي، التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، السفير المصري لدى ليبيا في حينه، محمد ثروت، لمناقشة تفعيل قرار إنشاء شركة خليج سرت لمشروعات الغاز بالتعاون مع مصر.

وتوزعت مشاركة الأطراف الليبية والمصرية في الشركة بواقع: 24.5% لشركة إنبي، 24.5% لشركة بتروجت، و51% صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي.