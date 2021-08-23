«الشؤون الاقتصادية» تبحث التعاون مع أكاديمية الدراسات العليا

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يستقبل رئيس أكاديمية الدراسات العليا

استقبل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، الإثنين، أعضاء أكاديمية الدراسات العليا، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الغويل «أهمية الأكاديمية في تقييم وضبط مستوى الأعمال البحثية وبلوغ الباحث مستوى التميز والاحترافية في إعداد البحوث نظراً لأهمية الاستشارات الأكاديمية».

-توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة وأكاديمية الدراسات العليا

وشدد على «ضرورة التحرك لتوظيف المعرفة لخدمة الاقتصاد الوطني؛ لكي يتمكن الجيل الجديد من أخذ دوره الرئيسي والوطني المؤثر في منظومة الاقتصاد المعرفي من خلال الجهود العلمية التي تقوم بها المراكز البحثية والأكاديمية».