توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة وأكاديمية الدراسات العليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 10:16 مساء
رئيس ديوان المحاسبة ورئيس أكاديمية الدراسات العليا، أثناء التوقيع على مذكرة التفاهم, الثلاثاء, 21 يوليو 2017. (ديوان المحاسبة)

وقَّع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا الدكتور مصطفى جرناز، اليوم الثلاثاء, على مذكرة تفاهم بين الديوان والأكاديمية، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

وقال ديوان المحاسبة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مذكرة التفاهم تهدف «للمساهمة في تطوير مهنتي المحاسبة والمراجعة في ليبيا ونظام التعليم المحاسبي بما يلائم مخرجات سوق العمل».

وأضاف أن المذكرة «تتضمن إقامة الندوات والمؤتمرات وعقد ورش العمل المشتركة وتقاسم المعرفة وتبادل الخبرات في الأمور المتعلقة بالاقتصاد الكلي والمالية العامة»، كما «تهدف إلى تحسين مخرجات العمل الرقابي والخروج بتوصيات لحث الحكومة على العمل والاسترشاد بها».

وأوضح الديوان أن توقيع مذكرة التفاهم «يأتي انطلاقًا من رؤية ديوان المحاسبة الليبي في التطلع إلى أن تكون مؤسسة مثالية نموذجية ذات أثر إيجابي في المجتمع تحدث فارقًا في حياة المواطن».

وحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم عن ديوان المحاسبة مدير مركز البحوث والدراسات الدكتور محمـد الزطريني، ومدير عام الموارد البشرية عادل القصار، ومدير مكتب الهيئة الاستشارية عبدالباسط الجبوع.

كما حضر عن الأكاديمية الليبية للدراسات العليا كل من وكيل الأكاديمية للشؤون العلمية الدكتور إبراهيم نصر جليطة، ومدير إدارة أعضاء هيئة التدريب الدكتور حسين عبداللطيف الشريف، ومدير مكتب التعاون الدولي الدكتور جمال محمد القواي، ورئيس قسم المحاسبة بالأكاديمية الدكتور عبدالحميـد علي المقرحي، وعضو هيئة تدريس بقسم المحاسبة الدكتور عبدالنبي محمـد فرج، والكاتب العام للأكاديمية أحمد رمضان عمر.

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