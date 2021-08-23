مديرية أمن مصراتة: تنسيق مع معهد تدريب الشرطة لتجنيد الراغبين في الانخراط بوزارة الداخلية

مدير أمن مصراتة العميد محمد أبو بريدعة خلال اجتماع مناقشة استئناف الدورات التدريبية بمعهد تدريب الشرطة. (المديرية)

قالت مديرية أمن مصراتة إنها تنسق مع معهد تدريب الشرطة لاستئناف الدورات التدريبية وتجنيد مَن لديه الرغبة في الانخراط بوزارة الداخلية، والعمل لصالح المديرية.

واجتمع كل من مدير أمن مصراتة العميد محمد أبو بريدعة، ورئيس قسم التدريب مصراتة النقيب أحمد الحداد، مع رئيس معهد تدريب الشرطة العقيد حسين بن يوسف، ومعاونه النقيب علي بن سعود، صباح اليوم الإثنين، لمناقشة ملفات التدريب.

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تناول الاجتماع توفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة لاستئناف التدريب، وتم وضع الآلية لتنفيذ الدورة التدريبية في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».